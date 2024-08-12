Воробьев поручил выполнить первоочередные медзапросы жителей Курской области

«Безусловно, один из заметных запросов — это все, что касается <…> здравоохранения. Это и детская стоматология, и травматология. В общем, первоочередные запросы медицинские также прошу взять на сопровождение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что в Подмосковье такие возможности есть.

«Прошу, как у нас и принято, сделать это добросовестно, своевременно, от всей души», — добавил губернатор.

Ранее глава региона поблагодарил медиков из Подмосковья, работающих в Курской области. По его словам, все бригады делают это достойно.