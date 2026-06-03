Воробьев: поликлинику на 1 тысячу посещений в Королеве откроют к концу года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Королев проверил ход строительства поликлиники, которую планируется открыть к концу 2026 года. Воробьев также поговорил с докторами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев отметил, что в конце 2021 года во время поездки в Королев жители и врачи рассказали о необходимости крупной, современной поликлиники в городе.

Пока большая часть медицинской помощи оказывается по разным адресам. В старых строениях недостаточно площадей для тяжелого оборудования. Новая поликлиника даст возможность изменить ситуацию.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Наша задача — сдать ее в сентябре. Рассчитываем, что к концу года сюда придут первые пациенты. Это больше, чем поликлиника, — здесь установят КТ, МРТ, рентгены и другую технику, чтобы проводить глубокие исследования, обустроят дневные стационары, также сюда переедет центр амбулаторной онкологической помощи», — отметил губернатор Московской области.

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