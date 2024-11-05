Воробьев: поликлиника в Мисайлове примет первых пациентов в начале 2025 года

Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в ЖК «Пригород Лесное», который расположен в д. Мисайлово Ленинского округа. Поликлиника примет первых пациентов в начале следующего года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Пригород Лесное» — самый крупный жилой комплекс в Ленинском округе. Он объединяет более 30 тыс. жителей. Сейчас заселено 53 дома из 60-ти, микрорайон будет расти и дальше. Губернатор отметил, что важно позаботиться о том, чтобы каждой семье здесь было комфортно.

«Стройку поликлиники начали в апреле прошлого года, сейчас готовность — 95%. Строители обещают сдать объект в конце ноября. Задача, чтобы первые пациенты здесь были уже в начале следующего года», — сказал Воробьев.

В настоящее время застройщик завершает чистовую отделку, монтаж навигации и установку оборудования.

О новой поликлинике просили сами жители, так как ближайшая большая поликлиника находится в Видном. Рядом с ЖК «Пригород Лесное» есть только офис врача общей практики на 50 посещений, а в соседнем селе Молоково – небольшая амбулатория.

Новая поликлиника будет четырехэтажной. На площади почти 7,5 тыс. кв. метров заработают детское и взрослое отделение – на 500 посещений в смену каждое. Откроются кабинеты кардиологии, неврологии, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга и т. д. Предусмотрены блоки функциональной, лучевой диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар на 6 коек. В детском блоке будут принимать педиатры и узкие специалисты. Для ребят также будет доступен массажный и кабинет лечебной физкультуры с душевыми.

Посещение поликлиники будет комфортным и для маломобильных граждан. На территории рядом расположится большая парковка на 87 мест.

Заведующей новой поликлиникой станет Татьяна Бурцева. Она отметила, что в сельской местности много пожилых пациентов, которые нуждаются в дополнительных специалистах и диагностических обследованиях. Данное медучреждение решит именно эти вопросы.

Руководитель проекта «Пригород Лесное» Андрей Матков добавил, что в конце ноября планируется получить разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию, это более чем на полгода раньше срока. Кроме того, предусмотрена и вторая поликлиника, которая будет в другой части застройки. Следующим проектом реализации медицинского направления будет больница, стационар на 800 койко-мест с отделением скорой помощи.

Сейчас взрослое отделение новой поликлиники укомплектовано врачами на 43%, медперсоналом – на 52%. В детское отделение набрано 28% врачей и 49% среднего медперсонала. Специалистов привлекают в том числе за счет мер соцподдержки таких как, «Социальная ипотека», программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». Также предусмотрены доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей.

«У нас достаточно широкая программа господдержки для молодых врачей, для врачей, которые работают в сельской местности. В том числе и с застройщиком достаточно интересный выход нашли. При продаже квартир фиксировали, кто является медицинским сотрудником, кто сотрудником образования», - рассказал главный врач «Видновской клинической больницы» Бутай Бутаев.