Воробьев: Подмосковье привлекает лучших врачей в регион и оплачивает им жилье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках программы с итогами 2024 года по теме «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал, что власти региона делают все, чтобы привлечь в область лучших медицинских специалистов. Одной из мер поддержки врачей является компенсация за аренду жилья.

«Очень дорожим медиками, стараемся делать все, чтобы удержать кадры. В этом году востребована система оплаты аренды, мы ее дальше будем продолжать, будем увеличивать компенсацию и распространим на заведующих отделениями и заведующих фельдшерско-акушерских пунктов», — заявил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что власти понимают, что цены на жилье растут, поэтому стараются сделать все, чтобы медики чувствовали себя комфортно и могли оказывать помощь населению.

Также в Московской области продолжают выдавать льготную ипотеку тем врачам, которые вносят заметный вклад в жизни людей.

Воробьев сообщил, что Подмосковье привлекает в регион медиков со всей страны. С 2025 года у порядка 200 ординаторов со второго года обучения будет возможность трудоустроиться в медицинские учреждения региона в качестве врачей-стажеров.

Для этого уже заключили договора с ведущими медицинскими вузами страны, заключил губернатор.