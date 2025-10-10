Воробьев поддержал инициативу Матвиенко о введении платного ОМС для неработающих

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал идею председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных россиян самим оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование. Матвиенко сказала, что за пару месяцев можно заработать 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», — сказал Воробьев РИА Новости.

Он добавил, что в Московской области направляются большие суммы на оплату обязательного медицинского страхования для трудоспособных людей в возрасте 20, 30 и 40 лет. Только в 2025 году в регионе на это потратили примерно 69 млрд рублей.

18,1 млрд из этой суммы потратят на лечение трудоспособных россиян, которые официально не работают. Речь идет о более чем 1 млн человек. Такой вопрос нуждается в регулировании, считает Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что мера не касается людей, которые ухаживают за детьми или пребывают в уязвимом положении. Таким образом, Воробьев поддержал верхнюю палату парламента.

В пресс-службе губернатора и правительства региона подчеркнули, что в 2024 году в Московской области медпомощь получили около 533 тыс. человек, которые официально не трудоустроены. Это 52% от суммарного количества пациентов.

По информации пресс-службы, если хотя бы половина людей трудоспособного возраста будет делать минимальный страховой взнос в размере 15-20 тыс. рублей ежегодно, Московская область сможет отправить допсредства в размере семи-девяти млрд рублей на возведение и ремонт больниц, обновление оборудования и улучшение условий для пациентов.

