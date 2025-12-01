Воробьев подчеркнул важность корректного документооборота в здравоохранении

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в этом году почти половина жалоб в сфере здравоохранения от жителей касается электронного документооборота, поэтому этой теме нужно уделить особое внимание.

«Хочу сказать, что в этом году мы видим, что примерно половина, если быть точнее, 44% жалоб — это все, что касается электронного документооборота, это все, что касается, так скажем, бумажного взаимодействия. В случае, если наши информационные системы будут надежны, если они не будут висеть, если данные будут корректно отражаться, мы очень рассчитываем, что радикально сможем снизить жалобы», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что второе слагаемое — это работа с жителями как в первичном звене здравоохранения, так и и в стационарах.

«Большая работа проведена по опросу. Мы видим, что улучшение в большем количестве наших территорий происходит в системе здравоохранения. Но вместе с тем всегда есть, опять же, к чему стремиться и в системе скорой помощи, и в первичном звене», — отметил губернатор.

