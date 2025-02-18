Воробьев: почти 70 медиков нашли работу по программе «Приведи друга» в 2025 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2025 года почти 70 медработников трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Кроме того, с 1 января были повышены выплаты для сотрудников, которые помогают привлекать коллег.

«С этого года повысили выплаты по программе „Приведи друга“. Теперь медработник может получить от 28 до 128 тыс. рублей в зависимости от специальности нового сотрудника, его стажа. Таким образом, с начала 2025-го мы смогли трудоустроить почти 70 медработников», — отметил Андрей Воробьев.

Выплаты по программе проходят в два этапа. Губернатор добавил, что в этом году подмосковные власти начинают работу по достижению новых национальных целей развития, одной из которых является доступная и качественная медицина. По словам губернатора, в Подмосковье в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 9 поликлиник, 3 подстанции СМП, 8 ФАПов, кроме того, отремонтируют больше 30 объектов.

Планируется обеспечить отрасль профессиональными кадрами. Потому в регионе стараются поддерживать тех, кто включен в эту работу.

Трудоустройство медиков

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

9 специалистов удалось привлечь в Красногорск, 5 — в Одинцовский округ, 2 — в Сергиево-Посадский округ, 3 — в Электросталь и т. д. Их трудоустроили на основную должность и на полную ставку.

В Видновском перинатальном центре по программе начали работать 4 медсестры. Наталья Шишкова пришла в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 1. Ольга Крапивная стала работать во второй детской реанимации. А Елена Левшина и Мария Петунова помогают восстанавливаться малышам в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2.

В Зарайскую больницу удалось привлечь врача-хирурга Дмитрия Чижикова. Он пришел по приглашению заведующего хирургическим отделением Павла Комарова. В Ступинской детской поликлинике по приглашению бывшей коллеги Марины Майлыкиной стала работать педиатр Анастасия Милюкова.

«Конечно, большое подспорье, что есть служебное жилье, опять же подъемные. Это очень важно при переезде», — поделилась Милюкова деталями программы.

А Майлыкина получала еще одну региональную меру поддержки — компенсацию аренды жилья. Недавно ей выдали служебную квартиру.

С текущего года по поручению Воробьева в некоторых муниципалитетах сумму компенсации аренды жилья увеличили: до 30 тыс. рублей ежемесячно — для медика и до 45 тыс. рублей — для супружеской пары медработников. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг. Узнать обо всех мерах поддержки для работников здравоохранения Подмосковья можно здесь.