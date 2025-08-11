Воробьев: почти 3,6 тыс единиц оборудования поступило в подмосковные больницы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.

Он добавил, что новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах.

Так, в филиалы Балашихинской больницы поставили 2 рентген-аппарата, КТ, флюорограф, 2 маммографа, портативный аппарат УЗИ, электрокардиостимулятор. Главный врач больницы Наталья Алимова добавила, что в офтальмологическое отделение поступил факоэмульсификатор, а в отделения реанимации — 11 наркозных аппаратов, из которых 4 находятся в третьем филиале и 7 — во втором. Кроме того, было получено 2 аппарата для мойки, стерилизации и дезинфекции жесткого и гибкого эндоскопического оборудования.

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе появился маммограф с возможностью биопсии. Между тем Воскресенская больница в этом году получила компьютерный томограф, рентген-аппарат и аппарат магнитно-резонансной томографии.

В Мытищинской областной клинической больнице появились 2 маммографа, флюорограф и рентген-аппарат. Также в медучреждения г. о. Мытищи поступили аппараты для мезодиэнцефальной терапии, электроэнцефалографы, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковая диагностическая система, системы мультимодальной физиотерапии и т. д.

Для Лобненской больницы закупили новый аппарат МРТ, стоматологическую установку с камерой, монитором и компрессом, а также аппарат для адаптивной биорезонансной терапии. В Зарайскую больницу поставили флюорограф, рентген-аппарат и передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов.

В Видновскую больницу поставили многоканальные электрокардиографы, устройства для обогрева младенцев/новорожденных, рентген-аппараты, кардеологические мониторы и аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения.

В прошлом году больницы и поликлиники Подмосковья получили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 — тяжелого.