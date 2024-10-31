Воробьев поблагодарил команды скорой медицинской помощи Подмосковья за работу

Во время посещения Ногинской подстанции СМП и передачи медицинских автомобилей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил команды скорой медицинской помощи за их работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я приехал сегодня в вашем лице поблагодарить всю команду скорой медицинской помощи. Ее значение сложно переоценить», — сказал Воробьев.

Большое количество работающих до сих пор докторов помогали людям во времена пандемии COVID-19. Уже тогда власти Московской области осознали, что скорую медицинскую помощь в регионе нужно усиливать. Тогда и была разработана программа, согласно которой в регионе возводят современные подстанции, отметил губернатор.

Они оснащены всем нужным для оказания помощи людям. Например, здесь есть комната для отдыха, отапливаемый гараж и зона для диспетчера, подчеркнул Воробьев.