Воробьев: новое здание поликлиники № 1 в Лобне откроется в начале 2025 года

В I квартале 2025 года в подмосковной Лобне начнет прием пациентов новое здание поликлиники № 1, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сейчас медучреждение в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену, после переезда мощность увеличится до 600. Ход строительства поликлиники провели губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Современная диагностика, грамотное лечение, профилактика — три слагаемых первичной медпомощи, которые ждут люди. Старые поликлиники все это обеспечить в полной мере уже не могут. В Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника– более 60 тысяч человек из 5 микрорайонов округа. Задача — сдать к концу года», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что проект долгожданный, поэтому будет востребованный среди людей. После установки необходимого оборудования уже в феврале–марте 2025 начнется прием.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Новое, строящееся пятиэтажное здание будет площадью почти 12 тыс. кв. метров.

Там планируется разметить взрослую поликлинику, дневной стационар, клинико-диагностическую лабораторию, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, два рентген-кабинета.

Также в новом здании будет находиться женская консультация с дневным стационаром на 5 коек и малой операционной. Сейчас пациенток принимают на первых этажах многоквартирных домов на улицах Крупской и Ленина.

Жителям 5 микрорайонов Лобни станет удобнее обращаться за медицинской помощью. Поликлиника будет находиться рядом с Букино, а также с микрорайонами Москвич, Южный и Центральный.

Главный врач «Лобненской больницы» Виктория Тен отметила, что в поликлинике смогут аккумулировать в одном месте помощь для беременных женщин. Также с помощью появления дневного стационара на 45 коек, будут проводиться малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня, а затем возвращаться домой.

В настоящее время объект готов уже на 63%. Специалисты проводят отделку помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе Московской области «Модернизация первичного звена».

В начале строительства нового здания для поликлиники №1 в мае 2023 года на встрече с губернатором жители округа отметили, что в Лобне нет аппарата МРТ, поэтому они приезжают в соседние города.

На базе старого здания поликлиники в следующем году будет создан центр лучевой диагностики с аппаратами КТ и МРТ. Там можно будет сделать маммографию, флюорографию и рентген.

Поликлиника укомплектована кадрами на 85% для работы на новом месте. Всего требуется 99 врачей – 80 сотрудников перейдет из старого здания, еще 19 привлекут из кадрового резерва. Помимо терапевтов жителей будут принимать профильные специалисты – кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, инфекционист, дерматолог, ЛОР, офтальмолог, нефролог, травматолог. Также осталось подобрать 38 медсестер и фельдшеров.

Заведующая городской поликлиникой №1 Татьяна Токарева сообщила, что работает в поликлинике 7 лет. Сейчас все ожидают появления новой поликлиники, в которой будут большой травматологический центр с лифтом, чтобы сразу направлять пациентов на пятый этаж в реабилитационное отделение, новые кабинеты.

В Подмосковье для медработников действуют различные меры соцподдержки. Например, с 2016 года реализуется программа «Социальная ипотека» – всю стоимость квартиры оплачивает Московская область, а сам специалист лишь гасит проценты по кредиту.

Уже 7 врачей «Лобненской больницы» подали документы на участие в соципотеке. Также действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей, помощь с арендной платой за жилье, приоритетное устройство детей в школы и детсады.