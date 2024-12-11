Воробьев: летом будет открыта 6-этажная поликлиника в Ленинском округе

Летом в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском городском округе Московской области откроют современную шестиэтажную поликлинику. Она сможет принимать 500 взрослых и 250 детей за смену, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время проверки хода работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Ленинском городском округе строятся дороги, объекты образования и здравоохранения. Рассчитанная на тысячу посещений в сутки поликлиника в жилом комплексе «Пригород Лесное», которую проверяли ранее, на этой неделе получит разрешение на ввод в эксплуатацию, отметил губернатор Подмосковья.

«Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована. Рассчитываем, что все работы будут выполнены в срок и во второй половине 2025 года она начнет принимать пациентов», — подчеркнул Воробьев.

В современной поликлинике будут стоматология, педиатрическое и терапевтическое отделения. Появятся блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, дневной стационар, отделение восстановительной медицины и реабилитации, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием.

У поликлиники будут три входа. По одному в детскую, взрослую часть больницы и в травматологическое отделение.

Руководитель проекта Максим Грошков рассказал, что на стройке работают 200 человек. Также задействованы 20 техработников и четыре единицы спецтехники. Объект готов на 70%.

В первые три месяца 2025 года, по словам Горшкова, завершат работы по отделке, прокладке инженерных коммуникаций внутри строения и фасадные работы. Медицинское оборудование уже начали привозить в здание. В апреле-июне сотрудники расскажут медперсоналу больницы, как использовать устройства.

Лечиться в больнице смогут 55 тыс. человек. Среди них жители населенных пунктов Белеутово, Сапроново, Калиновка и Ермолино. Также приезжать в госпиталь смогут из микрорайонов «Эко Видное 2.0», «Пятый», «Шестой», «Брусника», «1-й Донской», «Купелинка», кварталов «Южный», «Западный».

Главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев сказал, что поликлиника долгожданная как для жителей микрорайона, так и всего округа. В ней будет находиться современное оборудование, среди которого МРТ, КТ, рентген-аппарат, а также флюорограф.

Больница продумана и с точки зрения удобства для юных жителей Московской области, добавил Бутаев. Появится детская реабилитация.

В Ленинском округе закончили процесс строительства очередной крупной поликлиники в жилом комплексе «Пригород Лесное». Ее построили за деньги инвестора. Открыть могут в январе 2025 года.

Еще в 2024 году в жилом комплексе «Южная Битца» возвели частную поликлинику. Она рассчитана на 355 пациентов.

В ближайшие годы в Ленинском городском округе возведут еще три больницы. В 2028 году она появится в жилом комплексе «Новое Видное», рассчитанная на 535 визитов в сутки.

В 2029 году больницу построят в жилом комплексе «Восточное Бутово» на 600 визитов. В 2031 году — в ЖК «Пригород Лесное» на тысячу посещений.

В 2025 году в жилом комплексе «Зеленые Аллеи», «Эко Видное 2.0» и «Пригород Лесное» создадут женские консультации. На улице Строительной в Видном возведут стоматологическую клинику, которая рассчитана на 250 человек. В жилом комплексе «Видный Берег-2» создадут кабинет врача общей практики.

Еще в Подмосковье создают подстанции скорой помощи. В 2025 году подобный объект появится в деревне Суханово. Он будет оснащен диспетчерской, комнатами для водителей, столовой, зонами для амбулаторного приема.

В дальнейшем планируют возвести второй корпус Видновского перинатального центра. Он уже семь лет подряд попадает в ТОП-3 среди ПЦ России. В учреждении трудятся 500 специалистов. Каждый год они помогают 15 тыс. женщин.