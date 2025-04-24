Воробьев: форум «Вызов Подмосковья» собрал 1,6 тысячи работников скорой помощи

24 и 25 апреля проходит форум «Вызов Подмосковья». На него пригласили всех, кто имеет отношение к работе скорой помощи: врачей, фельдшеров, медсестер, водителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это специалисты со всего Подмосковья, из разных регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Более 400 человек участвуют очно, еще 1200 — онлайн», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все эти специалисты каждый день работают в сложных условиях и спасают жизни.

«Спасибо Минздраву России за поддержку — вместе мы развиваем систему здравоохранения», — добавил Воробьев.

По его словам, в скорой помощи области работают 9,8 тыс. человек, из них 7,6 тыс. — в выездных бригадах. Власти региона постоянно думают, как облегчить их труд и сделать его комфортнее. Внедряются цифровые технологии: планшеты в автомобилях помогают быстро получать сведения о пациенте, IP-телефония — не пропустить вызов, а доктора могут расшифровывать кардиограммы по пути в больницу.

Губернатор подчеркнул, что в Московской области медиков поддерживают по-разному: помогают с жильем (аренда, социальная ипотека), программы «Земский врач/фельдшер», договоры с вузами и доплаты для начинающих специалистов.

Как уточнил Воробьев, на сегодняшний день в Подмосковье 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. В 2025 году открыли новые посты в Хотькове, Красногорске, Балашихе и Мытищах. В скором времени также появятся новые посты в Ленинском округе, Можайске и Ступине. Еще планируется запустить подстанцию на 20 бригад в Сергиевом Посаде.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе регулярно обновляется автопарк скорой помощи. За пять лет заменили 695 машин. Сейчас в области работают 884 скорые: 794 класса B и 90 реанимобилей. Все авто оборудованы ИВЛ и дефибрилляторами, а реанимобили — системой Lucas 2 для реанимации.

Техоснащение и инфраструктура играют ключевую роль в работе скорой помощи, но не менее важен обмен опытом и знаниями — именно этому посвящен форум «Вызов Подмосковья», заключил глава региона.