Воробьев дал старт строительству нового корпуса перинатального центра в Видном

Благодаря новому корпусу мощность перинатального центра вырастет в 2 раза. Сейчас в 2 действующих корпусах оборудованы 242 койки. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

По словам Воробьева, перинатальный центр в Видном зарекомендовал себя с лучшей стороны, показывая хорошие результаты, в том числе по низкому уровню детской смертности.

«Многие едут сюда рожать, потому что здесь работают настоящие профессионалы. Они спасают деток в самых разных, в том числе сложных случаях. Вы справляетесь с очень серьезными патологиями. Мы закладываем новый большой корпус. Очень надеемся, что строители построят все в срок, ну, а ваша команда продолжит творить чудеса. Вы прямо из окна действующего корпуса сможете следить за ходом работ», — заявил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье работают 6 перинатальных центров, их возводили в том числе по президентской программе. Раньше медучреждения третьего уровня сложности было достаточно проблематично найти, а детская смертность была довольно высокая.

«Но уже сейчас, в том числе благодаря реализации программы, у нас одни из самых низких показателей по всему миру. Мы конкурируем с ведущими клиниками. Это все благодаря вам — врачам, консультированию на этапе вынашивания ребенка, технологиям, оборудованию», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона поблагодарил медперсонал центра и отметил, что, каким бы современным ни был новый корпус, без специалистов он не будет работать.