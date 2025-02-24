Воробьев: без врачей и учителей Подмосковье не будет чувствовать себя уверенно

Во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что без учителей и врачей регион не сможет чувствовать себя уверенно.

«Очень важно по-прежнему остается внимание к людям особых профессий — это врачи, учителя, специалисты. Это все кадры, без которых, что бы мы не строили, мы не сможем чувствовать себя уверенно», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.