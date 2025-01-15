Воробьев: автопарк скорой помощи в Подмосковье пополнили 77 новых автомобилей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на станцию скорой помощи в Солнечногорске, чтобы лично передать ключи от 77 новых автомобилей, которые пополнят автопарк. Они выйдут на линии в разных округах региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы сегодня в Солнечногорске на станции скорой помощи по очень хорошему поводу. Приобрели очередные автомобили. Но я здесь не только, чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и поблагодарить в вашем лице все 10 тыс. сотрудников — диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые спасают жизни. Ковид заставил нас кардинально пересмотреть стандарты скорой помощи, наладить цифровизацию процессов. Все, что связано с планшетами, IP-телефоней сегодня является неотъемлемым атрибутом работы, каждая машина знает — как и куда ехать. У нас заметный прогресс в этом направлении», — высказался Воробьев.

Она также напомнил, что Артем Викторович Рахманов, который возглавляет станцию скорой помощи, посвятил этому делу всю свою жизнь. Он начинал свой карьерный путь с санитара.

Губернатор подчеркнул, что ему приятно, когда руководитель говорит с ним на одном языке.