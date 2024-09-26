Воробьев: 68 неотложек поступило в подмосковные медучреждения в этом году

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году было закуплено почти 70 автомобилей неотложной помощи. Они поступили в подмосковные медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.

Как отметил Воробьев, власти каждый год обновляют автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. Закупленные машины предназначены для обслуживания пациентов на дому, которые по состоянию здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.

Губернатор добавил, что власти видят большой запрос от жителей на все, что касается здравоохранения — новые поликлиники рядом с домом, современное оборудование и высококвалифицированных специалистов. По его словам, особое внимание уделяется первичному звену.

Так, в августе был открыт флагманский Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске. До конца года в Подмосковье начнут работу 7 новых поликлиник, 12 ФАПов, 3 кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в г. о. Мытищи.

На новой подстанции в д. Сухарево округа Мытищи будет работать пять бригад.

Ранее в 2024 году открылась подстанция в Ногинске. Она трехэтажная. В это здание из старого переехали 15 бригад. В ней есть диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые, теплый гараж с ремонтной зоной и мойкой.

В прошлом году было открыто три новых современных подстанции - в Видном, Солнечногорске и Кашире.