Воробьев: 2 млн человек пользуются телемедициной в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года рассказал, что перед властями стоит задача внедрить телемедицину в подмосковные медучреждения. Сейчас данной практикой пользуются 2 млн человек.

По его словам, все, что касается рутинных операций, например, консультаций, во всем мире внедряется практика телемедицины. Благодаря использованию данной технологии можно сэкономить время. Так, например, пациенты могут получить необходимые консультации дистанционно.

«Мировая практика говорит, что до 30% в некоторых странах доходит, мы ставим задачу путем аккуратного, грамотного внедрения, чтобы довести эту цифру до 20%», — отметил губернатор.

По его словам, сейчас этот показатель составляет 5%. Он добавил, что в регионе телемедициной пользуется 2 млн человек. Планируется, что показатель увеличится до 8 млн человек.

Губернатор добавил, что развитие телемедицины - это одна из приоритетных задач наряду с доступностью льготных лекарств, которые будут выписываться проактивно.