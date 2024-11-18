Вопросы оказания медицинской помощи обсудят с жителями Балашихи 19 ноября

сегодня в 15:42

Представители Балашихинской больницы ответят на вопросы жителей округа 19 ноября. Актуальные вопросы оказания медицинской помощи населению Балашихи обсудят 19 ноября в формате «выездной администрации». Встреча пройдет в 18:00 в школе № 26 по адресу: ул. Летная, д. 10, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

С 18:00 до 19:00 пройдет прием профильными заместителями главного врача по вопросам:

оказание стационарной и поликлинической медпомощи взрослым и детям;

экспертиза нетрудоспособности и оформление инвалидности, медико-социальная экспертиза;

доступность и качество медпомощи;

льготное лекарственное обеспечение;

трудоустройство в медучреждение;

техническое состояние структурных подразделений, ремонт и содержание.

С 19:00 до 20:00 состоится брифинг по проблемным вопросам здравоохранения.

Участники: представители администрации и совета депутатов округа, главный врач Балашихинской больницы М. С. Антипов, его заместители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.