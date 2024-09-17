Вопросы диспансеризации обсудили на оперативном совещании главы Мытищ

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела еженедельное городское совещание. Одной из основных стала тема диспансеризации жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более ста тысяч жителей нашего округа», — отметила заместитель главы округа Ольга Сидоркина.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно в качестве самостоятельного мероприятия, в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения. Он включает в себя анкетирование, расчет на основании антропометрии, измерении артериального давления, определение общего уровня глюкозы и холестерина в крови, электрокардиограмму, флюорографию легких, общее обследование профильными специалистами.

Диспансеризация проводится один раз в три года для жителей в возрасте от 18 до 39 лет, и ежегодно для мытищинцев в возрасте от 40 лет и старше. Регулярная диспансеризация позволяет выявить опасные заболевания на ранней стадии.

В фельдшерско-акушерских пунктах и мобильном комплексах также на постоянной основе проводятся медицинские исследования, входящие в профилактический осмотр, и первый этап диспансеризации, даются разъяснения пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний. Второй этап диспансеризации организован в поликлиниках по месту прикрепления. Дни семейного здоровья стали уже традиционными, они являются отличной возможностью за одно посещение поликлиники проверить свое здоровье и родителям, и детям. Пользуется популярностью и программа «Диспансеризация в парках».

Каждую субботу, с 10:00 до 16:00, перед ДК «Яуза» размещается передвижной пункт. На сегодняшний день диспансеризацию в парках прошли более 150 мытищинцев. Всего в городском округе Мытищи при проведении диспансеризации выявлено около 2 тыс. впервые выявленных заболеваний, о которых пациенты не знали.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.