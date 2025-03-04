Волонтеры онкодиспансера Подмосковья стали лауреатами премии в Кремле

Волонтерство — это больше, чем просто помощь нуждающимся; это истинное проявление человечности и сострадания. В этом году волонтеры Московского областного онкологического диспансера были удостоены престижной премии «Будем жить», церемония вручения которой состоялась в стенах Кремля. Это событие стало не только признанием их неоценимого вклада, но и важным этапом в развитии волонтерского движения в России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Премия «Будем жить» ежегодно присуждается тем, кто проявляет исключительное участие в борьбе с онкологическими заболеваниями, вдохновляя своим примером тысячи людей по всей стране.

Волонтеры из областного онкодиспансера давно зарекомендовали себя как настоящие герои современности. Их работа охватывает широкий спектр деятельности: от психологической поддержки пациентов и их семей до организации мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам онкологии.

«Наша команда «МООДНИЦ» помогает областному онкодиспансеру уже не первый год и получив высшую награду в номинации «Лучший волонтер по зову сердца» дает нам огромный стимул продолжать нашу деятельность. Эта победа служит напоминанием о том, что вместе мы можем преодолеть любые преграды. И мы с удовольствием приглашаем присоединиться к нам», — поделилась волонтер областного онкодиспансера Ольга Селиверстова.

Получение такой награды является не только признанием заслуг волонтеров, но и мощным стимулом для дальнейшей работы. Оно подчеркивает значимость добровольческого движения и его влияние на общество в целом. Волонтеры Московского областного онкологического диспансера доказали: даже небольшие действия могут изменить мир к лучшему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.