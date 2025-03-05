Волонтеры Богородского округа посетили маленьких пациентов онкодиспансера

Мастер-класс провели студенты-волонтеры Ногинского колледжа совместно с советником директора по воспитанию Козыриной Инной для маленьких пациентов областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

«Если вы хотите в один прекрасный день сделать что-то хорошее для кого-то, помните: один прекрасный день — это уже сегодня!» — таким девизом руководствуются учащиеся Ногинского колледжа Апухтина Вероника и Скородумов Михаил.

Дети, которые проходят длительное лечение, изготовили бумажные тюльпаны.

Это занятие не только развило моторику и творческие навыки, но и способствовало улучшению настроения у маленьких пациентов. Это помогло ребятам немного абстрагироваться от больничных будней. Участники с радостью вовлекались в процесс, создавая яркие цветы и целые букеты.

Дети вместе со взрослыми с удовольствием приняли участие в этом занятии, отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время.

Волонтеры смогли не только подарить детям несколько часов радости, но и чуть-чуть сблизили их с волшебным миром детства, помогли забыть о болезни и поверить в себя.

Главное — суметь создать атмосферу комфорта и тепла, в которой дети смогут почувствовать себя счастливыми и свободными от забот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.