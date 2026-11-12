Волоколамская больница получила пять новых аппаратов ИВЛ

Отделение анестезиологии-реанимации Волоколамской больницы получило пять аппаратов искусственной вентиляции легких «Аспект Медикал» b1 для лечения пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые аппараты позволяют проводить респираторную поддержку в разных режимах и подбирать параметры терапии с учетом индивидуальных потребностей пациента.

Оборудование непрерывно контролирует дыхательный объем, частоту дыхания, давление в дыхательных путях, концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси и положительное давление в конце выдоха. Эти и другие показатели помогают оценивать эффективность вентиляции.

«Современное оборудование расширяет возможности проведения интенсивной терапии, повышает уровень контроля за состоянием пациентов и создает дополнительные условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи», — отметил врач-анестезиолог-реаниматолог Волоколамской больницы Мурад Магомедов.

По словам врача, аппараты особенно важны при лечении тяжелой пневмонии, острой дыхательной недостаточности, сепсиса, тяжелых черепно-мозговых травм, острых нарушений мозгового кровообращения и других критических состояний. Они помогают поддерживать жизненно важные функции пациентов.

Волоколамская больница продолжает внедрять современные технические решения и совершенствовать работу подразделений. Обновление оборудования направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям округа.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.