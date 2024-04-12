Водителям перечислили лекарства, которые должны быть в автоаптечке

Автоэксперт Балабас: аптечку в машину нужно собирать как туристическую

Автоэксперт Евгений Балабас напомнил автомобилистам о необходимости перед дальней поездкой убедиться, что у них есть необходимые инструменты для решения непредвиденных ситуаций. В транспорте также необходимо иметь аптечку с нужными лекарствами и приспособлениями, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалист посоветовал собирать аптечку для автомобиля как туристическую, учитывая возможность более эффективной и расширенной комплектации.

«Автомобильная аптечка от туристической вообще ничем не отличается кроме того, что может быть еще более эффективной и более расширенной, потому что турист экономит всякие граммы в рюкзаке, а у автомобиля такой проблемы нет», — пояснил эксперт.

Балабас порекомендовал не перегружать аптечку дорогими таблетками, которые требуют частой замены из-за сложных температурных условий. У водителя должны быть универсальные лекарства от желудочных расстройств, боли, аллергии и давления, напомнил специалист. Эти препараты окажутся полезными при возникновении критических ситуаций, таких как аллергический приступ или сильная головная боль, способная помешать сосредоточиться на дороге.

Также важно учитывать индивидуальные особенности состояния водителя и пассажиров. Например, если в машине есть гипертоник, необходимо взять лекарства для нормализации давления и тонометр.

Балабас также подчеркнул важность наличия антисептика и других «прикладных вещей» в аптечке — иглы с ниткой, лупы, ножниц и пинцета. Не стоит забывать и о перевязочных материалах, например, пластырях, подытожил автоэксперт.