Штрафы за склонение женщин к аборту предлагают ввести в Подмосковье

В ходе круглого стола комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы обсудили идею введения штрафов за склонение беременных женщин к аборту.

«В ряде регионов России уже законодательно запретили склонение к абортам и ввели штрафы, которые могут достигать 200 тыс. рублей. Я уверена, что в Московской области необходимо, как минимум, ввести подобную систему. И ужесточить лицензирование по профилю акушерство и гинекология для организаций частной системы здравоохранения», — прокомментировала инициативу советник губернатора Московской области, герой России, летчик-космонавт Елена Серова.

Советник отметила, что в частных клиниках растет количество абортов, в то время как в государственных учреждениях такие показатели падают.

По ее словам, частные клиники не преследуют своей целью спасение жизней матери и ребенка, а хотят заработать деньги. Деятельность государственных направлена в первую очередь на политику народосбережения.

Герой России уверена, что введение подобных мер спасет тысячи жизней младенцев в Подмосковье и сохранит здоровье женщин.

Серова отдельно уточнила, что запрет абортов не должен распространяться на рожениц, имеющих противопоказания к беременности по состоянию здоровья.