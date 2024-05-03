Внук Зюганова не подтвердил информацию о своей госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил, что его не госпитализировали из-за проблем с позвоночником. По его словам, он приехал в больницу, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ), сообщает kp.ru .

Парламентарий рассказал, что из-за занятий спортом в детстве у него выявили протрузии, которые могут превратиться в грыжу. Чтобы этого не допустить, врачи порекомендовали ему регулярно проходить обследование.

«И мотокросс у меня был, и велосипед, и все это, естественно, дает нагрузку на позвоночник. И чтобы к сорока годам не пропустить какие-то сложные моменты, мне показано раз в 3 года делать МРТ», — объяснил внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Депутат отметил, что результат обследований оказался утешительным. В настоящее время Зюганов находится дома. Он также добавил, что у него прекрасное самочувствие.