Внесены изменения в бюджет фонда ОМС Московской области на 2025 год

Мособлдума на 115-м заседании уточнила бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

На заседании уточнили, что в 2025 году доходы фонда возрастут на 2,62 млрд рублей, эта сумма составит 200,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из бюджета Московской области и федерального фонда ОМС.

Кроме того, расходы становятся больше на 3,67 млрд рублей и составят 201,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование затронет базовые программы ОМС, оплату труда врачей и среднего медперсонала, дополнительные меры оказания медпомощи в рамках ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, <…> узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — сообщал также Воробьев.