Власти Москвы рассказали об эпидситуации в столице, связанной с Covid-19

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Среди заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, в частности с Covid-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице наблюдается незначительный сезонный рост заболеваемости ОРВИ и Covid-19. Он был ожидаем для августа, так как москвичи постепенно возвращаются в мегаполис, а дети начинают ходить в дошкольные учреждения.

По словам Раковой, Covid-19 во всех странах стал обыкновенным сезонным заболеванием. В Москве уже давно выстроена отлаженная система мониторинга структуры заболеваемости и выявления новых случаев инфекций.

Развитие эпидситуации отслеживается и планируется наперед. Благодаря принятым мерам видна полная картина распределения всех штаммов и подштаммов.

«Самым распространенным штаммом Covid-19 сейчас является FLIRT, однако болезнь проходит легко, и пациенты достаточно быстро идут на поправку. Такой же тренд на рост доли штамма FLIRT в структуре заболеваемости мы видим во всем мире», — рассказала вице-мэр.

Она напомнила, что в Москве сформирован комплекс мер для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями. Так, проводится постоянный мониторинг и определение штаммов. Анализируется 5-7% исследований от общего числа заболевших и определяется структура доминирующих вирусов в течение года.

Кроме того, в столице регулярно проводится изучение структуры заболеваемости. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.