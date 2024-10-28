Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 15:16

Власти Москвы открыли шесть новых поликлиник для детей и взрослых

28 октября для жителей Москвы началось с приятного события, в разных районах города открыли как детские, так и взрослые поликлиники, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в Филимонковском заработала вновь построенная детско-взрослая поликлиника. А еще пять медучреждений снова ввели в эксплуатацию после реконструкции.

Теперь пациенты могут приходить в обновленные головное здание ДГП № 91, головное здание ГП № 6, головное здание ГП № 170, филиал № 3 ДГП № 99 и в филиал № 3 ГП № 109 для получения качественной медицинской помощи.

«Здание детской поликлиники № 91 на улице Академика Миллионщикова практически полностью перестроили, оснастили современным оборудованием. Теперь оно отвечает требованиям нового московского стандарта», — пояснил Собянин.

Для удобства посетителей в обновленных поликлиниках улучшили расположение самых востребованных врачей, а также оборудовали современные зоны ожидания как для взрослых, так и для детей. Для персонала поликлиник создали уютные комнаты для отдыха.

Специалисты также позаботились об улучшении безбарьерной среды. Прилегающую территорию сделали комфортной, выделив организованную игровую зону для детей.

В ходе первого этапа программы модернизации городских поликлиник реконструировано уже 200 зданий. Во второй этап включили порядка 140 поликлиник, их них уже готовы 29.