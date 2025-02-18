Вице-премьер Республики Алтай дал высокую оценку работе подмосковной скорой

Зампредседателя правительства и министр здравоохранения сибирской республики, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по первой помощи Дмитрий Хубезов провел в Красногорске мастер-класс для сотрудников Подмосковной скорой — инструкторов по оказанию первой помощи. В свою очередь, Московская областная станция скорой медицинской помощи поделилась своим опытом. Об этом сообщает ресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обучение прошло на высоком уровне. Кроме стандартов первой помощи показали распределение пострадавших на группы по их нуждаемости при ЧС. Рассмотрели элементы тактической медицины. Идет специальная военная операция. Поэтому весь учебно-методический комплекс ориентирован именно на это — на внешние причины смертности. Коллеги из Подмосковья имеют богатый опыт в управлении и качестве работы, 100%-ная эмпатия. Зона ответственности у Московской областной скорой медицинской помощи просто огромна. Единый диспетчерский центр — настоящее ядро компетенций. Есть чему у вас поучиться», — отметил министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Специалисты из Подмосковья приедут в республику и помогут своим коллегам пройти путь получения сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. Опыт Московской областной скорой медицинской помощи будут внедрять на Алтае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.