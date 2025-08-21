Вице-мэр Ракова: медики столицы вернули к жизни женщину, упавшую под поезд

Врачи Боткинской больницы спасли женщину, которая упала под поезд. У нее был разрыв печени, перелом позвоночника, внутримозговое кровоизлияние и другие повреждения. Благодаря комплексному лечению пациентку выписали домой уже через две недели, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что москвичи могут рассчитывать на максимально быстрое лечение даже в самых сложных ситуациях, например, как в данном случае. Все это благодаря внедрению нового стандарта экстренной помощи, открытию флагманских центров с уникальными гибридными операционными и т. д.

«Благодаря подключению столичной скорой помощи к единому цифровому контуру московской медицины врачи центра сразу же получили от бригады необходимые данные о состоянии пациентки и смогли подготовиться к ее поступлению», — рассказала Ракова.

В отделении реанимации пациентке оперативно провели полную диагностику. Медики решили провести операцию в специальной высокотехнологичной гибридной операционной. Сначала специалисты остановили внутреннее кровотечение. Они смогли предотвратить образование тяжелых гематом. Затем врачи провели операцию по восстановлению целостности раздробленной ключицы.

Действия врачей позволили стабилизировать состояние пациентки и подготовить ее к операции на позвоночнике, которая длилась пять часов. За это время медики удалили все костные отломки и сместившийся позвонок, провели декомпрессию ствола спинного мозга. Благодаря слаженной работе и современной инфраструктуре удалось сохранить жизнь и здоровье женщины.

Московский стандарт экстренной помощи предусматривает четкие алгоритмы действий каждого медицинского работника, единые стандарты сроков и последовательности диагностических процедур и манипуляций с наиболее частыми поводами к обращению.

Флагманские центры были созданы на базе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ имени В. В. Вересаева, Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ № 12 имени В. М. Буянова. Благодаря их возведению и трансформации существующих приемных отделений по новому стандарту работают все многопрофильные больницы Москвы. Это повысило качество лечения жителей города.