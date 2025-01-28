Вице-чемпион России по аквабайк-фристайлу из Подмосковья стал почетным донором

36-летний Николай Соколенко из Подмосковья — помощник машиниста моторно-рельсового транспорта в московском метро и серебряный призер России по аквабайк-фристайлу. Почти 6 лет он регулярно сдает кровь и ее компоненты, на его счету более 50 донаций, а недавно ему вручили знак «Почетный донор России», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Впервые Николай сдал кровь в 30 лет в отделении переливания крови Московского областного онкодиспансера в родной Балашихе. Он не скрывает, что ему тогда в первую очередь хотелось получить легальные выходные. Но потом он стал все больше вникать в роль донорства, сдавать плазму, тромбоциты и цельную кровь.

«Очень понравилось. Сегодня в моей карте значатся записи уже о 51 донации. Сейчас главное для меня — это помочь людям, которые в этом нуждаются. Конечно, было бы здорово вообще когда-нибудь увидеться с человеком, которому перелили твою кровь. Недавно мне вручили знак „Почетный донор России“. Горжусь собой, своим организмом, тем, что у меня получилось. Я и в дальнейшем планирую помогать. Буду приезжать в Центр крови Подмосковья и сдавать кровь», — отметил Николай Соколенко.

В профессиональные обязанности Николая входит перевозка грузов и строительных материалов для обслуживания и строительства новых станций метро. Работает он в ночную смену, а после работы уделяет время спортивным тренировкам. Мужчина профессионально занимается водномоторным спортом в дисциплине «аквабайк-фристайл» и входит в сборную Москвы. Аквабайком начал заниматься 10 лет назад. Постепенно развивался в этом спорте, научился делать различные трюки, сальто, вращения, перевороты. Стал ездить на соревнования и занимать призовые места. В 2023 году выиграл кубок РФ, а в 2024 году стал серебряным призером чемпионата РФ.

Регулярные спортивные тренировки, поддержание здоровья, крайне необходимы для жизни и работы Николая в таком режиме, требующем выносливости и быстрой адаптации организма. Помогают они и в донорстве крови. Мужчина всегда находит время на то, чтобы прийти на очередную донацию в Центр крови Подмосковья. Своим личным примером Николай постоянно мотивирует друзей и коллег.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.