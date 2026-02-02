Вирусолог оценил риски распространения оспы обезьян в России

В Домодедове у пациента подтвердился диагноз оспы обезьян, однако профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что риск массового распространения заболевания в России минимален, сообщает aif.ru .

В Домодедовской больнице выявлен случай оспы обезьян, диагноз подтвержден лабораторно. В связи с этим Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и берет под наблюдение всех контактировавших с заболевшим. По словам профессора кафедры вирусологии МГУ Алексея Аграновского, ситуация не требует паники.

Эксперт пояснил, что оспа обезьян передается только при длительном и тесном контакте, поэтому вероятность эпидемии крайне мала. Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, как грипп или коронавирус, и не угрожает при посещении общественных мест. Основной путь заражения — контакт с кожными поражениями, биологическими жидкостями больного или загрязненными предметами.

Оспа обезьян проявляется лихорадкой, слабостью, увеличением лимфатических узлов и характерной сыпью. Заболевание обычно проходит самостоятельно за 2–4 недели, а тяжелые случаи встречаются редко. Летальность невысока, особенно среди людей с нормальным иммунитетом.

Профессор Аграновский подчеркнул, что все необходимые меры уже приняты: пациент изолирован, контакты установлены, проводится расследование. Он отметил, что биология вируса не позволяет ему вызвать массовое распространение. Эксперт призвал сохранять спокойствие, соблюдать гигиену и следить за официальными сообщениями Роспотребнадзора.

