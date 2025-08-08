Вирусолог Аграновский заявил об отсутствии угрозы вируса чикунгунья для России

Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что риск проникновения вируса чикунгунья из Китая в Россию крайне низок, поскольку для передачи инфекции необходимы определенные виды комаров, отсутствующие в стране, сообщает Общественная Служба Новостей .

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о распространении вируса чикунгунья. По его словам, вероятность проникновения инфекции из Китая в Россию сейчас практически отсутствует.

В Китае ранее были введены ограничения из-за роста числа заболевших чикунгуньей — зарегистрировано более 10 тысяч случаев, большинство из которых пришлись на город Фошань в провинции Гуандун. Летальных исходов не зафиксировано.

Аграновский пояснил, что вирус передается только через укус инфицированной самки комара, а других способов заражения нет. Поэтому заболевший человек не представляет опасности для окружающих. К основным симптомам относятся высокая температура, головная боль, боли в суставах и мышцах, тошнота, слабость и сыпь. В большинстве случаев болезнь проходит без осложнений.

«В настоящее время вероятность распространения вируса чикунгунья в Российской Федерации исчезающе мала. Даже если заболевший человек приедет из Китая, передать вирус он не сможет, так как переносчики — определенные виды комаров, которых в России нет. Это не COVID-19, который передается воздушно-капельным путем», — отметил Аграновский.

Эксперт добавил, что вирус чикунгунья характерен для тропических и субтропических регионов. Ранее инфицированные комары встречались только в Африке и Азии, но недавно появились в Северной Америке и Южной Европе, в частности, в Италии. По словам вирусолога, распространение возможно только при попадании комаров или их яиц в новые регионы, что происходит редко.

Аграновский подчеркнул, что климат России не способствует распространению вируса, так как теплых субтропических и тропических зон в стране практически нет. Однако он отметил, что в будущем ситуация может измениться.