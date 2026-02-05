Вирус папилломы человека может спровоцировать онкологию у россиянок

сегодня в 18:48

Врач Шевчук: онкология шейки матки образуется за 5-7 лет из-за папилломавируса

Развитие онкологии шейки матки, которая в большинстве случаев связана с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов, развивается за минимум пять-семь лет. Об этом Газете.ru рассказал заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

ВПЧ провоцирует папилломавирусную инфекцию. Она считается хроническим инфекционным заболеванием. Есть около 200 видов ВПЧ. Ряд их может спровоцировать разные недуги.

Некоторые виды обладают онкогенным потенциалом. Они могут вызывать развитие рака, в том числе шейки матки.

ВПЧ поражает кожу и слизистые. Через них в тело может проникнуть инфекция.

Нередко ВПЧ передается половым путем. Однако также может распространяться контактно-бытовым.

Вирус оказывается в организме из-за микроповреждений кожи и слизистой. В результате появляются как доброкачественные, так и атипичные изменения. Последние вызывают рак.

Процесс весьма длительный. Онкология шейки матки, которая спровоцирована ВПЧ 16-го и 18-го типа, может появиться за минимум пять-семь лет.

