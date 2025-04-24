Виновник маскируется: чем опасна встреча с перекрестными аллергенами?

Весна, солнце, свежие овощи и фрукты — все бы хорошо, если бы не аллергия. Причем иногда реакция возникает неожиданно: вроде нет контакта с аллергеном, а симптомы есть. Причина может быть в перекрестной аллергии — это когда иммунитет реагирует не только на один раздражитель, но и на другие, похожие по структуре. Об этом РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Самый классический пример — пыльца березы. Весной у многих начинается насморк, чихание, слезятся глаза. Однако немногие знают, что в этот момент стоит быть осторожнее с яблоками, грушами, вишней, морковью и даже картофелем. Организм может «перепутать» молекулы, и симптомы усилятся. То же самое касается ягод: если есть реакция на клубнику, велика вероятность, что и на малину или ежевику она будет. А при аллергии на цитрусовые — лучше держаться подальше от всех сразу.

«Есть и неожиданные пары. Например, аллергия на латекс может вызвать проблемы с бананами или авокадо. Или, наоборот, съел фрукт, началась реакция, а корень проблемы оказался в латексе. Также многие думают, что козье молоко — безопасная альтернатива при непереносимости коровьего, но в большинстве случаев организм воспринимает их одинаково. Иногда, даже полностью исключив один продукт, человек продолжает чувствовать себя плохо — и не может понять, почему», — сказала Станкевич.

Опасность перекрестной аллергии в том, что она может проявиться в самый неподходящий момент — например, в отпуске, когда в еде появляются непривычные продукты. Или в разгар сезона, когда хочется съесть что-то свежее, но организм вдруг «вспоминает» про аллерген.

«Поэтому важно заранее понять, на что может быть реакция. Это удобно сделать с помощью специального анализа — аллергочипа, который сразу показывает чувствительность к основным и перекрестным аллергенам. А результат можно сохранить на смартфон — чтобы всегда был под рукой», — добавила врач.