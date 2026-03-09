Виноваты рилсы: количество россиян с ОКР выросло вдвое с приходом весны

С наступлением весны число россиян, страдающих от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), увеличилось вдвое. Одной из причин стало чрезмерное увлечение просмотром рилсов в соцсетях, сообщает SHOT .

По словам врачей, количество пациентов-тревожников возросло по нескольким причинам. Во-первых, весной психическое состояние многих людей традиционно ухудшается. Во-вторых, в соцсетях люди часами смотрят рилсы, что приводит к цифровой перегрузке. Это, в свою очередь, может способствовать развитию ОКР.

Ситуация усугубляется постоянным желанием проверять телефон, опасаясь пропустить что-то важное — сообщение от экс-возлюбленной, начальника или уведомление от онлайн-магазина.

ОКР проявляется через повторяющиеся действия, такие как постоянная проверка розеток, плиты и дверей. Также характерны зацикленность на симметрии и страх, что с близкими случится что-то плохое.

Чтобы не впасть в депрессию, специалисты советуют ограничить время использования гаджетов перед сном, больше гулять на свежем воздухе, общаться с людьми в реальной жизни, а не в переписках.

