Вид молочницы: врач рассказала об инфекции Candida auris

Врач-инфекционист Айгуль Азнатулина заявила, что распространяющаяся сейчас по всему миру опасная грибковая инфекция Candida auris угрожает людям со сниженным иммунитетом и считается госпитальной инфекцией: ею часто заражаются пациенты, проходящие лечение антибиотиками или гормонами, сообщает «МИР 24» .

«Это представитель нормального микробиома человека. У здоровых людей он не вызывает болезни, но у людей с серьезным снижением иммунитета он может поражать все органы и ткани, вызывая смертельный исход», — отметила доктор.

По ее словам, это вид дрожжеподобного возбудителя молочницы, особенно инфекция опасна для переболевших Covid-19. Часто кандида устойчива к противогрибковым препаратам.

Развитие медицины — лечение новыми иммунодепрессивными препаратами — способствует распространению подобных инфекций. На сегодня микоз больше всего распространен в США, Россия находится в зоне риска, также отметила врач.