Ветеринарная лаборатория Подмосковья расширила область проводимых исследований

Государственная ветеринарная лаборатория, расположенная на территории агропарка кластерного типа «Сырная долина», прошла проверку под руководством экспертов ФСА и представителя азиатско-тихоокеанского объединения по аккредитации, для подтверждения соответствия проводимых на ее базе исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что ветеринарная лаборатория также расширила область аккредитации на экспрессный метод, который позволяет выявлять одновременное присутствие молекул антибиотиков, включая бета-лактамы, тетрациклин, стрептомицин и левомицетин в пробах молока. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточные количества этих веществ, могут вызвать аллергические реакции и дисбактериоз.

Резидентами агропарка «Сырная долина» являются региональные производители: ООО «СЫРОВАР», ООО «Звезда Подмосковья», ООО «Продмол», выпускающие сыры известных российских марок, среди которых «Palermo», «Parmente», «Parmesan».

Специалисты ветеринарной лаборатории проводят исследования проб молока на физико-химические и микробиологические показатели, проверяя его качество и безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.