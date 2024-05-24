Ветеринар Воеводин рассказал, как обезопасить собаку от последствий укуса клеща

Пироплазмоз — это сезонное заболевание собак, связанное с укусом клеща. Оно может никак себя не проявлять до последнего момента, когда помочь питомцу будет практически невозможно, рассказал РИАМО руководитель протвинской ветеринарной клиники Денис Воеводин.

Пироплазмоз возникает только после контакта собаки с клещом. Присасываясь к животному, паразит через свои слюнные железы выпускает еще одного паразита — простейший организм вида Babesia.

Для пироплазмоза в начальной стадии характеры такие симптомы, как высокая температура тела, апатичное состояние и отказ от еды и воды. В дальнейшем развивается желтушность слизистых оболочек глаз и ротовой полости. Но с каждым годом симптомы разнятся. В этом году пироплазмоз сопровождается рвотой и диареей. При этом, если брать общеклинический анализ крови, эритроциты не рушатся, хотя паразитирует бабезиоз именно в них.

С начала повышения активности клещей, которое приходится на апрель, протвинская ветеринарная клиника приняла на лечение порядка 80-100 мохнатых пациентов с пироплазмозом.

От появления первых симптомов до возможного летального исхода питомца могут пройти сутки. Это касается карликовых пород. Бабезия, в основном, дает нагрузку на почки, из-за чего очень быстро развивается острая почечная недостаточность.

«Недавно был случай с йорком: началась рвота, на следующее утро привезли к нам, взяли биохимию. Креатинин, при норме в 130, у данной собаки был 1300. В 10 раз превысил норму. Соответственно, собака, несмотря на проведенное лечение, к сожалению, погибла. Поэтому лечение нужно проводить безотлагательно», — рассказывает ветеринарный врач.

У крупных собак многое зависит от возраста. Если лечение животного старше шести лет не начинается в течение двух суток, у него развивается анурия, при которой почки не отделяют мочу.

По словам Воеводина, хозяину собаки необходимо следить за поведением животного и оперативно обратиться за помощью при явном проявлении вялости,

Задача врача-диагноста — собрать клиническую картину. Врач должен выдвинуть несколько дифференциальных диагнозов путем проведения исследований. Первично смотрят мазок общеклинического анализа крови и отправляют на ПЦР-диагностику. Она самая точная. Возможны также УЗИ и рентген. После этого специалист приходит к постановке правильного диагноза. И только потом уже проводит адекватное лечение.

Чтобы хозяин смог обезопасить своего питомца, он не должен пренебрегать профилактикой. Есть несколько типов обработки: таблетки, капли, ошейники. Но, по словам ветврача, владельцам собак стоит быть готовым к тому, что препарат, оградивший от болезни питомца в прошлом году, даст сбой в этом.

Воеводин утверждает, что практически 99,9% гарантированного результата дают препараты, действующим веществом которых являются флураланер и сароланер. Пятый год эти препараты хорошо показывают себя.

Ветеринарный врач отмечает, что проще всего «поймать» клеща в лесу на прогулке, так как городскую зелень подвергают обработке специальными препаратами. Для обработки приусадебных участков можно пригласить спецслужбы. При этом необходимо помнить простое правило безопасности: в течение двух суток не стоит выпускать собаку на обработанную территорию.

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