Ветераны СВО прошли расширенную диспансеризацию в столице Хакасии

В Абакане 37 ветеранов-участников специальной военной операции на Украине прошли расширенную диспансеризацию в местной межрайонной клинической больнице, сообщает «Бриф24» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Хакасские военные были осмотрены узкими специалистами. Здоровье участников боевых действий проверяли невролог, травматолог, медицинский психолог и оториноларинголог-сурдолог.

Кроме того, бойцы также прошли эндоскопическое исследование желудка и пищевода.

При наличии оснований ветеранов боевых действий отправляют в республиканские медорганизации или федеральные больницы в других регионах России.

