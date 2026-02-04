Ветерана Великой Отечественной войны прооперировали в Истринской больнице Подмосковья

Александр Павлович Марусов, которому осенью исполнилось 103 года, поступил в Истринскую клиническую больницу с тяжелым переломом бедра после падения дома. Несмотря на возраст и сопутствующие хронические заболевания, врачи приняли решение о проведении малоинвазивного остеосинтеза — операции через небольшие разрезы под контролем рентгена. Это позволило минимизировать нагрузку на организм пациента.

Заведующий отделением травматологии Денис Гараев отметил, что подготовка к операции прошла в сжатые сроки, были учтены все риски. По его словам, сейчас состояние ветерана удовлетворительное, ему уже разрешено присаживаться, а в ближайшее время начнется активизация с ходунками.

Александр Павлович Марусов — участник Великой Отечественной войны, служил на Карельском фронте, был механиком и воздушным стрелком. После войны он получил два высших образования, работал акушером-гинекологом и хирургом, преподавал в медицинском вузе до 95 лет. Коллектив больницы выразил признательность за возможность помочь такому пациенту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.