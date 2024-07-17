Ветеран профсоюзного движения из Подмосковья отпраздновала 80-летие

Более 40 лет Зоя проработала в Профсоюзе, с 1989 года — в должности заведующего организационным отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, и внесла значимый вклад в укрепление отрасли.

«Рожденная в трудное время, в 1944 году, в многодетной семье участника Великой Отечественной войны, Зоя рано узнала тяготы и невзгоды, которые переживал советский народ. Ее сильный лидерский характер и отзывчивое сердце всегда выделяли ее из общей массы работников. Окончив медицинское училище, она трудилась акушеркой в одной из больниц Смоленской области, потом переехала к новому месту службы мужа на Балтийский флот, окончила Калининградский университет, получила высшее медицинское образование и пришла на работу в Коломенскую центральную районную больницу. Именно там и началась ее профсоюзная карьера», — рассказала заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Юлия Катанэ.

Все эти годы Зоя проводила подбор и обучение профсоюзных кадров, многие из которых до сих пор решают вопросы защиты трудовых прав и социально — экономических интересов медицинских работников.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.