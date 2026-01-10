Ветеран медицины Реутова Руфина Прищенко отметила 85-летие

В системе здравоохранения Реутова есть специалисты, чья преданность профессии и многолетний труд вызывают глубокое уважение общества. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ярким примером беззаветного служения медицине является биография Руфины Прищенко, чья профессиональная деятельность на протяжении десятилетий была связана с заботой о здоровье сотрудников градообразующего предприятия.

Жизненный путь будущего врача начинался в непростых условиях военного времени. Глава семьи отправился на фронт, когда дочери исполнилось всего четыре месяца. Тяготы воспитания троих детей легли на плечи матери и бабушки. Именно бабушка, обладавшая навыками знахарства, привила внучке глубокую любовь к медицине и желание помогать людям. Этот детский интерес предопределил дальнейшую судьбу: Руфина получила фундаментальное образование, успешно окончив Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».

Карьера Руфины Прищенко стала образцом профессионального долголетия и компетентности. Более 40 лет она возглавляла терапевтическое отделение в медико-санитарной части НПО Машиностроения. Под ее чутким руководством отделение обеспечивало квалифицированную помощь тысячам работников предприятия, а сама врач заслужила безупречную репутацию среди коллег и пациентов.

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Руфина Прищенко продолжает вести активный образ жизни, регулярно участвуя в различных медицинских конференциях. Она уделяет значительное время воспитанию внука, предпочитает активный досуг и не теряет связи с профессиональным сообществом.

Несмотря на официальный выход на пенсию, опытный специалист не оставляет своего призвания и продолжает оказывать помощь в лечении людей, делясь накопленными знаниями.

В канун Нового года, 31 декабря, Руфине Прищенко исполнилось 85 лет. Этот солидный юбилей стал важной вехой в жизни человека, посвятившего себя самой гуманной профессии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.