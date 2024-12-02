Княгиня Мария Владимировна посетила НИКИ детства Подмосковья

Почетной гостье показали отделения Многопрофильного стационара, современные технологии реабилитации детей с тяжелыми двигательными нарушениями, а также рассказали о возможностях Института по лечению детей с редкими, орфанными заболеваниями. Она пообщалась с детьми и родителями, которые сейчас проходят реабилитацию и лечение в стационаре.

«Визит Великой княгини Марии Владимировны в НИКИ детства подтверждает, что императорский дом сохраняют традиции, проявляя внимание к детям, к медицинским учреждениям. Для нас это большая честь. Мы продемонстрировали Ее Величеству новейшие технологии и методы лечения, которые используют специалисты нашего Института для решения проблем со здоровьем у маленьких пациентов из Московской области», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

За заслуги перед отечественным здравоохранением Глава Российского Императорского Дома вручила директору института, главному педиатру Подмосковья Нисо Одинаевой Орден Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

«Это огромная честь, что работу нашего института так высоко оценили», — в свою очередь добавила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Орден Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы — женский династический орден Российского Императорского дома. Он был учреждёе 20 августа 2010 года великой княгиней Марией Владимировной. Орден вручается исключительно женщинам, российским и иностранным, которые отличились своими деяниями в области благотворительности, культуры, образования, науки, медицины и другой деятельности на благо российского государства или императорского дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.