Вейпы могут привести россиян к бесплодию
Фото - © Unsplash.com
Потребление никотина посредством вейпа намного сильнее вредит здоровью человека, чем курение табака. Это может спровоцировать проблемы с репродуктивным здоровьем, рассказал ТАСС председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.
Российские власти затрачивают большие усилия, чтобы донести до людей — вейпы вредны. Они хуже, чем табак, добавил депутат.
Существуют научные работы, в ходе которых выяснилось негативное влияние вейпов на репродуктивную систему. Если подростки будут с 15 лет использовать электронные сигареты, неизвестно, смогут ли они когда-то стать родителями, добавил Леонов.
Депутат дал комментарий по поводу законопроекта о полном запрете продажи вейпов, который собирается рассмотреть Госдума. Леонов понимает, что многие взрослые люди им недовольны. Однако здесь есть приоритет — молодежь.
