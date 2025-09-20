Вейпы могут привести россиян к бесплодию

Потребление никотина посредством вейпа намного сильнее вредит здоровью человека, чем курение табака. Это может спровоцировать проблемы с репродуктивным здоровьем, рассказал ТАСС председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Российские власти затрачивают большие усилия, чтобы донести до людей — вейпы вредны. Они хуже, чем табак, добавил депутат.

Существуют научные работы, в ходе которых выяснилось негативное влияние вейпов на репродуктивную систему. Если подростки будут с 15 лет использовать электронные сигареты, неизвестно, смогут ли они когда-то стать родителями, добавил Леонов.

Депутат дал комментарий по поводу законопроекта о полном запрете продажи вейпов, который собирается рассмотреть Госдума. Леонов понимает, что многие взрослые люди им недовольны. Однако здесь есть приоритет — молодежь.

