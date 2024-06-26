Ведущего научного сотрудника подмосковного НИКИ детства наградили медалью

В 2024 году Российская академия наук отпраздновала свое 300-летие. Юбилейная медаль была вручена ведущему научному сотруднику НИКИ детства, к. м. н. Анне Воронковой за многолетний плодотворный профессиональный труд и значительный вклад в становление и развитие отечественной науки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За плечами Воронковой 12 лет работы в организационном комитете регистра пациентов с муковисцидозом в Российской Федерации, соавторство в двух монографиях, семи клинических рекомендациях. Она является автором 55 статей за последние 5 лет, в том числе в высокорейтинговых зарубежных журналах (Scopus, Web of Science).

Высокую значимость имеют совместные публикации с сотрудниками отделения муковисцидоза НИКИ детства, представляющие результаты исследований по влиянию комплексных аллелей на состояние пациентов с муковисцидозом и эффективность таргетной терапии, а также статьи по изучению редких вариантов гена CFTR. Данные работы получили широкое международное признание и приняты к применению в клинической практике.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное — когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ — когда врач приглашает своего друга», — рассказал Воробьев.