Важные вакцины: названы прививки, которые стоит сделать осенью и зимой

Врач Тимаков: лучше всего ставить вакцину сразу от 4 видов гриппа

Осень и зима — коварные для здоровья сезоны. Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, что во время таких периодов стоит быть готовым к инфекционным заболеваниям и заранее позаботиться о прививках, сообщает «ФедералПресс» .

«Существуют разные виды вакцин от гриппа. Лучше, конечно, выбирать вакцину, которая защищает от четырех видов гриппа», — предупредил инфекционист.

Речь идет о защите от свиного, гонконгского и двух видов гриппа Б. Лучше делать прививку сейчас, в начале сентября.

Особая группа риска при гриппе — это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями легких и дети. Также следует сделать прививки от пневмонии и коронавируса.

Чтобы защититься от воспаления легких, следует вакцинироваться от пневмококковой инфекции, которая и вызывает пневмонию, а также гаймориты и отиты. Она введена в график обязательных, ее ставят еще с рождения.