«Важно выявить риски»: врач назвал осень лучшим временем для диспансеризации

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев заявил, что обследоваться нужно ежегодно, вне зависимости от состояния здоровья и возраста, и осень — самое подходящее для этого время, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья, обнаружить врожденные особенности или ранние стадии заболевания. В России культура регулярных профилактических осмотров была упущена после федерализации СССР и только вновь формируется», — сказал доктор.

По его словам, до 30-летнего возраста базовое обследование включает анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, рентгенографию грудной клетки, а также осмотры у врача-терапевта, гинеколога и стоматолога.

После 30 к перечню добавляются электрокардиограмма, ультразвуковое исследование, маммография, оценка работы щитовидной железы и консультация уролога для обследования предстательной железы у мужской половины населения. В период с 45 до 60 лет акцент делается на активном выявлении возрастных патологий, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.