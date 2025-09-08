«Важно выявить риски»: врач назвал осень лучшим временем для диспансеризации
Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев заявил, что обследоваться нужно ежегодно, вне зависимости от состояния здоровья и возраста, и осень — самое подходящее для этого время, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья, обнаружить врожденные особенности или ранние стадии заболевания. В России культура регулярных профилактических осмотров была упущена после федерализации СССР и только вновь формируется», — сказал доктор.
По его словам, до 30-летнего возраста базовое обследование включает анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, рентгенографию грудной клетки, а также осмотры у врача-терапевта, гинеколога и стоматолога.
После 30 к перечню добавляются электрокардиограмма, ультразвуковое исследование, маммография, оценка работы щитовидной железы и консультация уролога для обследования предстательной железы у мужской половины населения. В период с 45 до 60 лет акцент делается на активном выявлении возрастных патологий, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.