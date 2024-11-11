Варить, а не жарить: диетолог рассказал о приготовлении пельменей

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пельмени лучше выбирать с содержанием растительного белка. Нужно варить, а не жарить их: второй способ приготовления добавляет им вредности.

«Если говорить о полезных пельменях, то это пельмени из мяса птицы. По крайней мере они не вредные и сытные. Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше 2-3 порций в неделю даже здоровым людям», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, есть пельмени следует не чаще, чем 2-3 раза в неделю, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — еще реже. Уменьшить вред можно при помощи нежирных сортов мяса, увеличив количество лука и картофеля в фарше.

Эти принципы подходят как для покупных, так и для домашних пельменей. В магазине состав всегда можно прочитать на пачке, отметил диетолог.