Вакцинация и маски: вирусолог напомнила простые правила по профилактике ОРВИ

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова заявила, что уровень заболеваемости гриппом и коронавирусом в России не превышает эпидемический порог, однако рекомендовала вакцинироваться и носить маски для защиты от ОРВИ, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт рассказала, что в РФ наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, включая грипп и Covid-19. По ее словам, несмотря на увеличение числа случаев почти на 64% на 36–37 неделе года, показатели не превышают средний эпидемический порог и соответствуют сезонному подъему.

Вирусолог подчеркнула, что ситуация с коронавирусом не вызывает тревоги, так как заболевание теперь протекает легче, а диагностика стала точнее. По официальным данным, Covid-19 теперь относится к сезонным инфекциям, и выявление около 15 тыс. случаев не должно вызывать паники.

Особое внимание, по мнению Малинниковой, следует уделять гриппу, поскольку он обладает большим потенциалом к развитию пандемии. Она рекомендовала соблюдать санитарную гигиену, носить маски в местах скопления людей и своевременно проходить вакцинацию, особенно людям из групп риска — с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами, детям, пожилым и беременным.

Малинникова отметила, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа. В этом сезоне используется четырехвалентная вакцина, способная защитить от основных штаммов вируса. Эксперт напомнила, что вакцинация необходима не только для предотвращения заболевания, но и для снижения риска тяжелого течения и появления новых опасных вариантов вируса. Получить прививку можно в поликлинике в прививочном кабинете, резюмировала специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.